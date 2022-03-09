МИД Белоруссии сообщил о взрыве у посольства республики в Италии

МИД Белоруссии сообщил о взрыве самодельного устройства у посольства республики в Италии, передаёт БелТА в Telegram-канале. Зданию был причинён серьёзный ущерб, однако никто из дипломатов и сотрудников посольства не пострадал.

Утром 9 марта неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы. Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства, — сообщает агентство.

Одно из устройств взорвалось в непосредственной близости от газовой трубы, что представляет опасность для всего здания. Другое не сдетонировало. В результате визуального осмотра было установлено, что это самодельное взрывное устройство, начинённое порохом.

7 марта неизвестный протаранил на грузовом автомобиле ворота российского посольства в Дублине, въехав в них задним ходом. Водитель был задержан, его личность устанавливается. Полиция Ирландии начала расследование инцидента.

В Следственном комитете РФ отметили, что данное происшествие расценивается как грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил начать расследование инцидента.