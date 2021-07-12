Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:28, 08 марта 2022
Александр БастрыкинФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование инцидента в Дублине, когда грузовик протаранил ворота посольства России в Ирландии, сообщается на официальном сайте ведомства. В СК также отметили, что данное происшествие расценивается как грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), — указано на сайте.
7 марта неизвестный на грузовом автомобиле протаранил ворота российского посольства в столице Ирландии, въехав в них задним ходом. Водитель грузовика задержан, его личность устанавливается.
Полиция Ирландии начала расследование инцидента, о мотивах действия водителя не сообщается. По предварительным данным, пострадавших нет. В целях безопасности правоохранители перекрыли близлежащие улицы.