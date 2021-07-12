Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

РФ готова к переговорам с Украиной в Турции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт РИА Новости. По её словам, понимание того, поддерживает ли соседняя страна стремление найти консенсус по сложившейся ситуации, появится после запланированной встречи глав внешнеполитических ведомств двух государств.

Вы нашу концепцию знаете, и готовность к переговорам, и так далее. Вопрос только в той стороне, насколько эта сторона будет «в адеквате» во всех смыслах этого слова, — сказала она....