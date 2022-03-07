В Дублине неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства РФ

Неизвестный на грузовом автомобиле протаранил ворота российского посольства в Дублине, въехав в них задним ходом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства. Водитель грузовика задержан, его личность устанавливается.

Полиция Ирландии начала расследование инцидента, о мотивах действия водителя не сообщается.

По предварительным данным, пострадавших нет. В целях безопасности полиция перекрыла близлежащие улицы.

Ранее на территорию консульского отдела России в Гааге (Нидерланды) неизвестные забросили самодельное взрывное устройство. Оно не сработало, так как погас фитиль. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что это была не единичная акция. По его словам, он сам, военный атташе и ещё трое старших дипломатов посольства получали письма с белым порошком.

28 февраля нападения произошли на посольства России в Литве и Белоруссии. Также угрозы стали получать сотрудники российского посольства и в швейцарском Берне, где правительство вынуждено было усилить охрану диппредставительства.