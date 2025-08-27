В Австрии усилили охрану гендиректора МАГАТЭ Гросси из-за угроз Ирана

Австрийские власти усилили охрану гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси после получения разведданных о возможной угрозе со стороны лиц, связанных с Ираном, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Представитель организации Фредрик Даль подтвердил наличие усиленной охраны, но отказался уточнять детали о происхождении угрозы.

По данным издания, опасность исходит от «связанных с Ираном лиц», а ее источник находится непосредственно в Иране. При этом штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене. После получения информации о потенциальной опасности для Гросси австрийские службы перевели его под круглосуточную охрану. В конце июня к главе агентства приставили бойцов отряда специального назначения МВД Австрии «Кобра».

Ранее сообщалось о намерении делегации МАГАТЭ прибыть в Иран в течение ближайших двух недель. Представители международной организации планируют обсудить с Тегераном варианты совместного сотрудничества.

Также в МИД России сообщили, что Москва и Тегеран сошлись во мнении, что урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана должно происходить исключительно в рамках дипломатии. Важность этого вопроса подчеркнули российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Аббас Аракчи по итогам двусторонней встречи на полях заседания СМИД ШОС в Китае.