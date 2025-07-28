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28 июля 2025 в 15:40

Раскрыты подробности визита делегации МАГАТЭ в Иран

МИД Ирана анонсировал визит МАГАТЭ в течение двух недель

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Albert Otti/dpa/Global Look Press

Делегация МАГАТЭ намерена прибыть в Иран в течение ближайших двух недель, заявил Reuters глава МИД страны Эсмаил Багаи. По его словам, представители международной организации планируют обсудить с Тегераном варианты совместного сотрудничества.

Ожидается, что в ближайшие две недели кто-то из чиновников МАГАТЭ посетит Иран, и мы обсудим технические аспекты, — сообщил Багаи на пресс-конференции.

Стороны будут рассматривать новые варианты для совместной работы, пояснил дипломат. По его словам, варианты будут разрабатываться с учетом принятия нового закона иранским парламентом.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва и Тегеран сошлись во мнении, что урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана должно происходить исключительно в рамках дипломатии. Важность этого вопроса подчеркнули российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Аббас Аракчи по итогам двусторонней встречи на полях заседания СМИД ШОС в Китае.

При этом Аракчи пояснил, что Тегеран всегда был и будет открыт для обсуждения ядерной темы. Однако он подчеркнул, что возобновление переговоров возможно только в том случае, если поведение США и других стран не приведет к военным действиям.

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