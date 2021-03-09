В Австрии объяснили сравнение вакцины «Спутника V» c «русской рулеткой»

https://static.news.ru/photo/1085f090-80ee-11eb-ac3f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сравнение российской вакцины «Спутник V» с «русской рулеткой» не относится к безопасности, качеству и эффективности препарата. Об этом заявили в Австрийском агентстве здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (AGES).

Это высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности вакцины «Спутник V», — отметил представитель ведомства.

По словам представителя ведомства, в настоящее время препарат изучается Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в рамках текущего процесса допуска, передаёт РИА Новости.

Ранее представитель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе отметила, что экстренное одобрение «Спутника V» сравнимо с «русской рулеткой». После этого создатели российской вакцины потребовали от председателя EMA извинений. Они также добавили, что прежде европейский регулятор «не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине», хотя и ЕМА, и вакцины должны быть вне политики.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз готов помочь РФ в производстве российских препаратов от коронавирусной инфекции на территории Европы. Однако приоритетом остаётся выпуск собственных препаратов на фабриках стран ЕС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он убеждён, что Россия «испытывает большие трудности» с изготовлением вакцин.