Увеличилось число погибших при стрельбе в Сербии Число погибших при стрельбе в деревне Дубона в Сербии выросло до восьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

До восьми человек увеличилось число погибших в результате стрельбы, произошедшей 4 мая в дереве Дубона городской общины Младеновац в Сербии. Об этом сообщает газета «Блиц». Ранее сообщалось о семи погибших и 13 раненых.

По информации издания, среди погибших — 21-летний полицейский и его младшая сестра, возраст которой не называется. О других погибших информации нет.

Также сообщается, что семерым пострадавшим потребуется хирургическое вмешательство. Один из раненых уже прооперирован. Кроме того, известно, что среди пострадавших есть дети.

Ранее сообщалось, что подозреваемый, 21-летний Урош Б., поспорил с группой людей на школьном дворе в своем селе. После этого он взял дома автомат и открыл стрельбу. Затем он отправился в родное село Шепшин, где также начал стрелять. По некоторым данным, Урош является сыном военного.

Для розыска подозреваемого в регионе объявлен план «Вихрь». Как полагают представители спецслужб, молодой человек скрывается в Шепшине.

Газета «Вечерние новости» в свою очередь пишет, что министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал случившееся терактом.

Это не первый инцидент с использованием огнестрельного оружия в Сербии за последние дни. 3 мая произошло нападение на школу в сербской столице Белграде. Согласно последним данным, погибли девять человек — восемь учащихся и охранник. Еще семь человек — шестеро учеников и педагог — получили ранения. Состояние некоторых пострадавших оценивается врачами как критическое. Предполагается, что подросток устроил бойню из-за конфликта с учителем истории, возможной его причиной была неудовлетворительная оценка.