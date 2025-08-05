Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску

Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-службе правительства страны. Уточняется, что политик умер в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Правительство также выразило соболезнования родственникам и близким Илиеску.

С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Бывший президент румынского государства скончался сегодня, 5 августа 2025 года, в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску, — говорится в заявлении.

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