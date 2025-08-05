Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 18:38

Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску

Ион Илиеску Ион Илиеску Фото: Xinhua/Global Look Press

Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-службе правительства страны. Уточняется, что политик умер в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Правительство также выразило соболезнования родственникам и близким Илиеску.

С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Бывший президент румынского государства скончался сегодня, 5 августа 2025 года, в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску, — говорится в заявлении.

Ранее в Великобритании скончалась первая женщина — директор контрразведки MI5 и прообраз легендарной М из бондианы Стелла Римингтон. Ей было 90 лет. После ухода из спецслужб Римингтон добилась успеха как писательница, издав популярную серию шпионских романов о сотруднице MI5 Лиз Карлайл.

До этого телеведущий Леонид Якубович признался, что мечтает умереть на сцене или перед вылетом самолета. Он процитировал поэта Ивана Тхоржевского, сказав, что надо просить не легкой жизни, а легкой смерти.

Европа
Румыния
политики
умершие
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Гагаузия не собирается повиноваться Молдавии
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии
Один город в Японии захлестнули митинги из-за США
Военкор показал уникальные кадры штурмовой работы под Красноармейском
Российские военные за сутки сбили почти 250 украинских дронов
Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов
Как вести себя в метро, если упал на пути
Юный москвич крайне неудачно скатился по поручню в метро и попал на видео
Удар по Кожедубу, взрыв «Мираторга», БПЛА у пляжа: ВСУ атакуют РФ 6 августа
Ангелы показали будущее пережившей клиническую смерть женщине
Китаянка очнулась из комы после того, как поступила в университет
Отец и сын поймали огромных рыб и установили сразу два рекорда
Суд поставил крест на кладбище для военных на Украине
Китайские дипломаты набросились на Джонсона из-за одного решения
Пьяный мужчина в шлепках почти стал победителем на 8-километровом забеге
Названы причины, почему земляне до сих пор не встретили инопланетян
«Кувалда обрушится»: в США опасаются последствий решения Трампа по России
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.