УПЦ назвала пожары в храме террором

https://static.news.ru/photo/5b16bfce-4aba-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний прокомментировал пожары в храмах Украинской православной церкви. Он назвал происходящее террором.

По его словам, под угрозой оказались жизни людей, передаёт РИА Новости. Поэтому нельзя оставить произошедшее без внимания.

Было бы важно, чтобы президент Украины [Владимир Зеленский] взял под личный контроль ход соответствующих расследований, а также поручил проинформировать его о результатах дел по актам вандализма и нападений на храмы УПЦ в предыдущие пять лет, — подчеркнул он.

Он отметил, что пожар в Свято-Успенском монастыре Одессы стал четвёртым подобным случаем. Кроме того, бутылку с зажигательной смесью удалось отбросить от газовой трубы.

Как писал NEWS.ru, пожар в Свято-Успенском мужском монастыре произошёл в ночь на 24 апреля. Диверсия была совершена сразу с трёх сторон, что привело к быстрому распространению огня.