УПЦ назвала пожары в храме террором

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний прокомментировал пожары в храмах Украинской православной церкви. Он назвал происходящее террором.
По его словам, под угрозой оказались жизни людей,
Было бы важно, чтобы президент Украины [Владимир Зеленский] взял под личный контроль ход соответствующих расследований, а также поручил проинформировать его о результатах дел по актам вандализма и нападений на храмы УПЦ в предыдущие пять лет, — подчеркнул он.
Он отметил, что пожар в Свято-Успенском монастыре Одессы стал четвёртым подобным случаем. Кроме того, бутылку с зажигательной смесью удалось отбросить от газовой трубы.
Как писал NEWS.ru, пожар в Свято-Успенском мужском монастыре произошёл в ночь на 24 апреля. Диверсия была совершена сразу с трёх сторон, что привело к быстрому распространению огня.
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