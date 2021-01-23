Университет Йорка счёл изображение трёх обезьян на своём сайте расистским

https://static.news.ru/photo/22910c92-5ccd-11eb-abc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: University of York/facebook.com

В Великобритании Университет Йорка удалил со своего сайта изображение трёх обезьян, посчитав его расистским.

На картинке изображены три примата: одна из обезьян закрывает уши, другая — глаза, третья — рот. По данным The Times, руководство вуза решило , что изображение эксплуатирует «расистский стереотип». Его удалили перед самым началом британской конференции по искусствоведению.

Главный редактор The Daily Telegraph Чарльз Мур подверг это решение критике.

Одна из проблем — то, что у тебя развивается этакая гиперчувствительность к определённым фразам и изображениям. Ты беспокоишься, что они могут кого-то оскорбить, так что в итоге становится почти невозможно что-либо сказать или сделать, — заявил он.

В то же время в другом британском вузе — Лестерском университете — откажутся от преподавания произведений одного из классиков английской поэзии Джеффри Чосера и средневековой литературы. Вместо этого будут использоваться учебные модули по вопросам расовой принадлежности и сексуальности.

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