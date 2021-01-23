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Университет Йорка счёл изображение трёх обезьян на своём сайте расистским

18:54, 22 января 2021 42
Фото: University of York/facebook.com

В Великобритании Университет Йорка удалил со своего сайта изображение трёх обезьян, посчитав его расистским.

На картинке изображены три примата: одна из обезьян закрывает уши, другая — глаза, третья — рот. По данным The Times, руководство вуза решило, что изображение эксплуатирует «расистский стереотип». Его удалили перед самым началом британской конференции по искусствоведению.

Главный редактор The Daily Telegraph Чарльз Мур подверг это решение критике.

Одна из проблем — то, что у тебя развивается этакая гиперчувствительность к определённым фразам и изображениям. Ты беспокоишься, что они могут кого-то оскорбить, так что в итоге становится почти невозможно что-либо сказать или сделать, — заявил он.

В то же время в другом британском вузе — Лестерском университете — откажутся от преподавания произведений одного из классиков английской поэзии Джеффри Чосера и средневековой литературы. Вместо этого будут использоваться учебные модули по вопросам расовой принадлежности и сексуальности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в американском Бостоне демонтирован памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Политик известен тем, что освободил страну от рабства. Пикантным нюансом является тот факт, что добивались сноса темнокожие жители города.

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