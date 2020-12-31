В США темнокожие добились сноса памятника освободителю от рабства

В американском Бостоне демонтирован памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Политик известен тем, что освободил страну от рабства.
Пикантным нюансом является тот факт, что добивались сноса темнокожие жители города.
По словам мэра города Марти Уолша, мемориал в память об освобождении рабов, который установили в далёком 1879 году, вызывал дискомфорт у людей. Освобождённый раб на скульптуре, по их мнению, выглядел так, будто склонился у ног президента,
Выяснилось, что в монументе, увековечившем борьбу США с рабством, люди видели признаки расизма. В итоге после многочисленных жалоб темнокожих американцев мемориал решили демонтировать.
В 2020 году по Соединённым Штатам прокатилась волна протестов, объединённых движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, штат Миннесота. 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда, которого заподозрили в подделке документов. Однако при этом стражи правопорядка использовали грубый удушающий приём, и мужчина скончался.
Демонстранты выходят на улицы в разных городах, требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. В ряде случаев в США от их действий пострадали памятники. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение (среди таковых — Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).
Ранее NEWS.ru писал, что полицейские в Миннеаполисе вновь попали в неоднозначную историю. Они застрелили мужчину в ходе конфликта, открыв огонь в ответ на применение оружия гражданином, автомобиль которого решили остановить для проверки. Это вновь разожгло тлевший огонь протестов.