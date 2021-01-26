Умер шведский драматург Ларс Нурен

В Стокгольме на 77-м году жизни скончался драматург Ларс Нурен. Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.
Трагическую новость обнародовало его издательство Albert Bonniers.
Издательство Albert Bonniers получило печальное задание от семьи — объявить, что Ларс Нурен скончался во вторник, 26 января 2021 года, вследствие COVID-19, — цитирует ТАСС сообщение для прессы.
Нурен, который считается крупнейшим современным шведским драматургом, дебютировал как поэт в 1960-е годы. С тех пор он написал около 30 сборников стихов и прозы. Помимо этого, он стал автором около 60 пьес для театра, телевидения и радио.
С 1993 года он работал театральным и телевизионным режиссёром, ставил пьесы Уильяма Шекспира, Генриха Ибсена, Антона Чехова. С 1999 по 2007 год он руководил Королевским драматическим театром в Стокгольме, который является главным в стране. В 2009 году Нурен возглавил Народный театр в городе Гётеборг. Кроме того, он работал в Комеди Франсез в Париже и Национальном театре в Осло.
Многие пьесы Нурена были переведены на многие языки мира, в том числе и на русский. Их часто можно увидеть в репертуаре театров разных стран.
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