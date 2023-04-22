Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове «Страна.ua»: в Харькове объявлена воздушная тревога, слышны взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua». В городе и области объявлена воздушная тревога. О подробностях происходящего не сообщается.

В Харькове взрывы, — говорится в сообщении издания.

В свою очередь российское интернет-издание Readovka сообщает, что на одном из объектов Харьковской области начался пожар после прилета. По информации властей региона, на которые ссылается СМИ, было зафиксировано попадание одной из ракет по объекту, расположенному рядом с Харьковом.

В самом городе в настоящее время работает система ПВО.

21 апреля сообщалось о том, что два взрыва прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Кроме того, была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской области.

Вечером 19 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов, которые прозвучали над Киевом.