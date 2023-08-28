Украину предупредили о грядущем предательстве со стороны близких друзей Экс-советник Кучмы Соскин: друзья Украины разорвут ее на части

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Так называемые друзья Украины разорвут ее на части, как только страна потерпит поражение, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Молдова будут «откусывать целые куски» от страны.

Так называемые друзья — Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Молдова — будут откусывать целые куски от Украины, — констатировал Соскин.

Политик также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в западне из-за собственных решений. По его словам, глава государства допустил просчет, бросив все силы на прорыв российской линии обороны. Достичь этого не удалось, а западные союзники убедились, что контрнаступление ВСУ провалилось, заключил Соскин.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Польша и Венгрия могут вторгнуться на Украину, забрав себе часть ее территорий. По его словам, Будапешт ничего не сдерживает от захвата Закарпатья, где проживает венгерское население. Польша, в свою очередь, присматривает себе Волынскую область.

В результате от Украины останется крохотное государство, считает Риттер. По его словам, избежать такого развития событий можно только скорейшим урегулированием конфликта с Россией.