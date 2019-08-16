https://static.news.ru/photo/99f0bcce-c11a-11e9-8ef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Задержанным по подозрению в мошенничестве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Юрию Грымчаку, а также его помощнику Игорю Овдиенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Матяш.

Помощника заместителя министра отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 4 млн гривен (около $158 тысяч), передаёт УНН .

Ранее Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн гривен (около $237 тысяч), однако допустили ошибки в соответствующем постановлении.

Как сообщала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, 14 августа силовики задержали Грымчака и Овдиенко. По версии следствия, они якобы за совершение ими влияние на принятие решений требовали от представителя юридического лица сумму в размере $1,1 млн. Задержание происходило при передаче им $480 тысяч.

Как писал News.ru, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении сотрудников Госслужбы по ЧС в связи с крупным пожаром в гостинице «Токио Стар» в Одесской области.