Украинский политик призвал отказаться от слова «Донбасс»

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что именовать Донецкую и Луганскую области Донбассом нельзя, так как слово — нарратив, якобы навязанный РФ. Об этом он рассказал во время форума «Избирательная реформа». Политик добавил, что Киев максимально обеспечивает избирательное право на территориях, граничащих «с временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей», а мнения, что где-то голосование сорвалось из-за нежелания чиновников их организовать, являются якобы манипуляцией.

Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией — «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени». Нам надо чётко придерживаться наших нормативно-правовых документов... Есть чёткие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, — заявил Данилов во время трансляции мероприятия в социальной сети Facebook.

Накануне военный корреспондент Александр Коц заявил, что бойцы ВСУ не считают жителей Донбасса за людей и поэтому не переживают из-за убийств мирных жителей. Журналист прокомментировал гибель 71-летнего пенсионера, убитого украинским снайпером. Коц посчитал, что случившееся было актом устрашения в рамках тактики запугивания мирных жителей, которой ВСУ придерживаются с начала конфликта на востоке Украины. Военкор напомнил, что под огонь часто попадали электрики или представители «Донбассводы», ремонтировавшие объекты инфраструктуры.

Как сообщал NEWS.ru, 20 марта на улицах города Горловки, расположенного на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР), заметили танки. Населённый пункт находится рядом с линией разграничения позиций враждующих сторон.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.