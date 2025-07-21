Украинский офицер передала аудио для пленного отца в Россию Офицер полиции из Киева Король передала в Россию аудиозапись для пленного отца

Лейтенант полиции из Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала в РФ аудиозапись для отца, взятого в плен российскими военными, передает ТАСС. Отмечается, что она сделала это с помощью бота обратной связи «Сохрани себе жизнь», сообщение передали бойцы группировки «Север».

Папа, мы тебя очень сильно любим, мы тебя ждем, все будет хорошо. Главное, что ты живой, и все. Это самое главное. И все будет хорошо. У нас все хорошо, мы тебя очень-очень сильно любим и ждем дома, — сказала дочь пленного из 143-й ОМБр ВСУ Сергея Короля с позывным Корса.

Сам пленный поблагодарил российских военных за возможность пообщаться с семьей и за достойное отношение. По его словам, он раздумывает об отказе от обмена, чтобы вновь не оказаться в украинской армии.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. По его словам, они не скрывают неприязни к подчиненным и их нужно «вылавливать». Климишевский напомнил, что те употребляли фразы из разряда, что участие в боевых действиях — «путь в один конец».

Прежде стало известно, что получивший ранение на поле боя боец ВСУ добровольно сложил оружие в районе железнодорожного моста на Херсонском направлении. Губернатор региона Владимир Сальдо пояснил, что парень мог погибнуть от потери крови или огня со стороны сослуживцев, подчеркнув, что украинец сделал единственно правильный выбор.