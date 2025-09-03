Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 14:09

Стали известны новые детали процесса по делу «Крокуса»

Суд огласил показания более 800 потерпевших по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд провел оглашение письменных показаний более 800 потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает ТАСС со ссылкой на участников закрытого судебного процесса. Таким образом, за месяц проведения процесса было заслушано уже более половины от общего числа признанных потерпевшими лиц.

Общее количество граждан, признанных потерпевшими по данному делу, превышает 1700 человек, кроме того, в этот список включены шесть юридических лиц. Среди организаций, получивших статус потерпевших, значатся операторы сотовой связи МТС и «Т2 мобайл».

За почти месяц слушаний материалов дела о теракте в «Крокусе» в военном суде были оглашены письменные показания более 800 человек, признанных по делу потерпевшими, что фактически составляет более половины от общего количества признанных в качестве потерпевшей стороны, — сказал собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что родственники фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не хотят контактировать с ними. Отмечалось, что родные обвиняемых осознают масштаб трагедии и «не горят желанием общаться».

Россия
суды
Крокус Сити Холл
теракты
