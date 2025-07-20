Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. По его словам, которые приводит РИА Новости, они не скрывают неприязни к подчиненным.

Я только сейчас понял — моя ошибка, что я не записывал [личные данные командиров ВСУ], я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте, — сказал пленный.

Климишевский напомнил, что те употребляли фразы из разряда, что участие в боевых действиях — «путь в один конец». Он призвал сослуживцев «сливать» данные таких командиров, после этого «русские их выловят».

Ранее стало известно, что военнослужащий Вооруженных сил Украины, получивший ранение на поле боя, добровольно сложил оружие в районе железнодорожного моста на Херсонском направлении. Губернатор региона Владимир Сальдо пояснил, что парень мог погибнуть от потери крови или огня со стороны сослуживцев. Глава области подчеркнул, что украинец сделал единственный правильный выбор. По его словам, тот вышел на открытое место без оружия и показал оператору БПЛА, что сдается.