03 сентября 2025 в 13:56

Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов

Военэксперт Кнутов: ВС России изолируют ВСУ с помощью дронов и лишают их ротации

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Российская армия способна освобождать целые населенные пункты с помощью дронов, изолируя украинских военных и лишая их возможности ротации, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что подобная тактика оказывает серьезное психологическое давление на противника и заставляет ВСУ бежать с поля боя.

Сейчас мы освобождаем целые населенные пункты с помощью дронов. Это происходит за счет изоляции района боевых действий, когда мы лишаем противника возможности ротации военнослужащих и доставки боеприпасов, продуктов питания и медикаментов. Мы уничтожаем его средства разведки — дроны, которые занимаются наблюдением за нашими позициями. Такая мощная изоляция района боевых действий с помощью БПЛА при поддержке артиллерии создает условия, когда среди украинских солдат начинаются панические настроения, и они предпочитают бежать со своих позиций в тыл, чем превращаться в пушечное мясо, — сказал Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что обе стороны конфликта используют в боевых действиях роботизированные технологии. Так, по его словам, российская армия взяла в качестве трофея двух робособак, которые переносят оружие и боеприпасы.

Эти собаки применяются в Соединенных Штатах Америки, где они вместе с военными охраняют периметр. Конечно, они не заменяют настоящих псов, так как не способны различать запахи, а их основная задача — перенос оружия и боеприпасов. Что касается Украины, то с такими собаками достаточно сложно бороться в силу того, что там установлены определенные тепловые датчики, которые имитируют живое существо на тепловизоре, — уточнил Кнутов.

Военэксперт добавил, что ВС РФ применяют в зоне СВО наземные роботизированные комплексы и беспилотники. По его словам, с помощью технологий искусственного интеллекта БПЛА способны сами завершать задачи. Кнутов объяснил, что на основе заданной команды дрон обнаруживает цель, а ИИ захватывает ее и наводит беспилотник на наиболее уязвимое место.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что российская армия может уничтожить украинские подземные учебные центры баллистическими ракетами «Орешник» или фугасными авиабомбами. По его словам, для разрушения подобных укрытий также можно использовать специальные снаряды с бетонобойными стержнями.

Софья Якимова
С. Якимова
