Украинский генерал предложил использовать тактику гитлеровцев Экс-генерал ВСУ Кривонос напомнил о тактике войск Гитлера при наступлении вглубь России

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос в эфире «5 канала» заявил, что украинским войскам следует осуществлять свое наступление в тех местах, где не наблюдается массового скопления российских войск. При этом он напомнил, что подобного рода тактику использовала армия Гитлера при наступлении вглубь территории СССР.

Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример «Линии Сталина», которая в 1941 году не сработала, и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление, — сказал военный.

Он также признал, что армия РФ в значительной степени превосходит украинскую по способности возводить укрепления на местности. По мнению Кривоноса, так сложилось, поскольку Москва всегда уделяла значительное внимание именно обороне, в то время как Киев игнорировал данный аспект.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент. По его словам, помочь Киеву может «невероятная» по объемам военная поддержка Запада.

При этом газета The New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщила, что уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления. По данным издания, следующие поставки вряд ли успеют прибыть к началу военной операции.