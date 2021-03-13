Украинский чиновник попытался откупиться от полиции за нарушение ПДД

https://static.news.ru/photo/6451fbd8-8413-11eb-a3f9-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com

Сотрудник госадминистрации Николаевской области, нарушив правила дорожного движения, сначала попытался скрыться от полицейских, а затем предложил им взятку. Об этом рассказал глава администрации Виталий Ким.

Он пояснил, что провинившегося чиновника зовут Игорь Бурда, и пообещал со всей строгостью отреагировать на его поступок.

В понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих, — цитирует главу администрации «Страна.ua».

Он добавил, что нарушители закона будут «отвечать по полной», независимо от социального статуса, принадлежности к какой-либо партии, связей и знакомств.

В полиции пояснили, что Бурда нарушил правила движения и не остановился по требованию патрульных. Когда его догнали, он отказался проходить тестирование на алкоголь, хотя по внешним признакам был нетрезв.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве полицейские задержали для профилактической беседы 37-летнего автолюбителя, который задолжал государству 1 млн 80 тыс. рублей. В базе данных ГИБДД за ним числилось 718 неоплаченных штрафов.