Вооружённые силы Украины привели в боевую готовность всю ракетную технику.
Как заявляет вьетнамское агентство Soha, это связано с будущим нанесением удара по Крыму.
На этих учениях украинская армия не скрывала своего намерения атаковать Крымский полуостров, когда им представилась возможность и они были готовы действовать. Известно, что на учениях украинская артиллерия с мощными реактивными пусковыми установками БМ-30 «Смерч» провела десятки тактических учений по российским целям в Крыму. В сотрудничестве с БМ-30 работают системы ПВО малой дальности «Оса-АКМ», которые отвечают за защиту поля боя от вражеских беспилотников, — говорится в материале портала Avia.pro.
По данным издания «Аргументы недели», свои действия украинские власти объясняют угрозой со стороны России.
Как писал NEWS.ru, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать наступление на Вооружённые силы Украины. По его мнению, нужно «долбануть» по Украине, чтобы «не осталось ни одного солдата и офицера».