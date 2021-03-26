Soha: украинские военные навели ракеты на Крым

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Евросоюз обеспокоен состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального и призывает к его освобождению из колонии. Об этом заявила официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.

Тревожные сообщения о том, что здоровье Алексея Навального в исправительной колонии ухудшилось. <...> ЕС продолжает призывать к его немедленному и безоговорочному освобождению, — написала она в Twitter. Масралли добавила, что...