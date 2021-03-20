«Долбануть по Украине»: Жириновский призвал Россию атаковать ВСУ

https://static.news.ru/photo/07db54f2-89af-11eb-aa89-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать наступление на Вооружённые силы Украины. По его мнению, нужно «долбануть» по Украине, чтобы «не осталось ни одного солдата и офицера».

Без всякого объявления войны, — заявил лидер либерал-демократов в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Жириновского, после этого на Западе «все побледнеют», а президент США сойдёт с ума. Он добавил, что России необходимо положить конец ситуации, которая складывается на востоке Украины, а не ждать провокаций со стороны Киева.

Ранее представители Украины в ходе заседания политических советников глав «нормандской четвёрки» заявили об отказе Киева соблюдать в полной мере режим прекращения огня в Донбассе.

NEWS.ru писал, что Украина пытается столкнуть Россию с Германией. Об этом заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, комментируя просьбу посла Украины в ФРГ Андрея Мельника об обязанности Берлина помочь Киеву в вопросе возвращения Крыма. Мельник заявил, что таким образом Германия может компенсировать злодеяния времён Великой Отечественной войны.