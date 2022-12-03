Украинские пленные рассказали о запрете общаться в ДНР с местными жителями

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнопленные заявили, что командиры запрещали им общаться с местными жителями на занятых киевским режимом территориях Донецкой Народной Республики. По их словам, запрет был вызван тем, что население негативно относилось к украинским войскам, сообщает РИА Новости.

Мы понимаем, на этой территории не совсем любят украинских военных, — отметил пленный Александр Павленко.

Он добавил, что по этой причине для похода в магазин солдатам приходилось переодеваться в гражданскую одежду. Данное утверждение подтвердил другой военнопленный Александр Калиновский.

Нам нельзя было с местными разговаривать вообще... Сказали ни с кем не общаться, — подчеркнул он.

Ранее украинский военнопленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко заявил, что командование ВСУ врет об отношении россиян ко взятым в плен военнослужащим. Украинцев запугивают пытками, отметил он.