Украине и ЕС объяснили, в чем они сильно заблуждаются насчет России

Украине и ЕС объяснили, в чем они сильно заблуждаются насчет России Политолог Вансу: возможность победы над Россией является заблуждением Киева и ЕС

Украина и Европа слишком зависят от США и опасно заблуждаются, полагая, что могут самостоятельно одолеть Россию, заявил таиландский эксперт в сфере международных отношений, преподаватель Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу в беседе с ТАСС. По его мнению, Москва располагает ресурсами для продолжительных боевых действий.

Украина и Европа заблуждаются, полагая, что смогут победить Россию и заставить ее принять их условия. <…> Чем дольше продлится вооруженный конфликт, тем больше территории потеряет Украина и приобретет Россия, — утверждает эксперт.

Ранее депутат Госдумы Денис Майданов положительно оценил итоги саммита между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, отметив, что мир увидел невозможность изоляции России. По его мнению, европейские лидеры теперь будут оказывать серьезное давление на американского президента, но он уверен, что глава Белого дома — закаленный политик, который выполнит достигнутые в Анкоридже договоренности.