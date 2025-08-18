Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 10:47

Украине и ЕС объяснили, в чем они сильно заблуждаются насчет России

Политолог Вансу: возможность победы над Россией является заблуждением Киева и ЕС

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украина и Европа слишком зависят от США и опасно заблуждаются, полагая, что могут самостоятельно одолеть Россию, заявил таиландский эксперт в сфере международных отношений, преподаватель Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу в беседе с ТАСС. По его мнению, Москва располагает ресурсами для продолжительных боевых действий.

Украина и Европа заблуждаются, полагая, что смогут победить Россию и заставить ее принять их условия. <…> Чем дольше продлится вооруженный конфликт, тем больше территории потеряет Украина и приобретет Россия, — утверждает эксперт.

Ранее депутат Госдумы Денис Майданов положительно оценил итоги саммита между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, отметив, что мир увидел невозможность изоляции России. По его мнению, европейские лидеры теперь будут оказывать серьезное давление на американского президента, но он уверен, что глава Белого дома — закаленный политик, который выполнит достигнутые в Анкоридже договоренности.

Украина
Евросоюз
Россия
Победа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кровавая расправа: готовим домашний томатный сок на зиму
На Украине предложили США арестовать Зеленского
Новейший эсминец появится в России впервые после распада СССР
ВСУ ударили по венгерскому нефтепроводу
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР
Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару
В ЕС потребовали ужесточить санкции против России
Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры
«Нужно время»: экс-тренер «Динамо» поддержал провалившего старт РПЛ Карпина
«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера
«Все партии войны»: экс-нардеп о возможном смещении Зеленского
От знаменитого сатирика требуют 13 млн рублей из-за петербургских бань
Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома
Аджика без варки по-абхазски
Стало известно, на какой российский город планируется наступление ВСУ
Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет своего семейного счастья
Россияне назвали сумму, которая им нужна для счастья
Крупная дыра на Солнце спровоцирует уже вторую за месяц магнитную бурю
«Проглотить горькую пилюлю»: в США дали прогноз о встрече с Зеленским
Самые вкусные моченые яблоки — в банке, кастрюле и бочке
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.