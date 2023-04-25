Украине дали самой решать, как распоряжаться британскими снарядами с ураном Минобороны Британии: страна не несет ответственности за использование Киевом снарядов с ураном

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Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи в письменном ответе на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба». По его словам, которые приводит ТАСС, Британия не отслеживает их использование и не имеет никаких обязательств по ликвидации последствий применения этих боеприпасов.

Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов, — заявил он.

Отвечая на вопрос, имеет ли Минобороны королевства обязательство производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта, Хиппи заявил, что у Великобритании таких обязательств нет.

Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что бойцы ВСУ, в том числе танкисты, рискуют получить радиоактивное заражение при применении снарядов с обедненным ураном, которые обещает прислать Великобритания. Он уточнил, что подобное уже было зафиксировано при применении радиоактивных боеприпасов западными военными в Югославии и Ираке.