Украинцы протестуют против «тарифного геноцида»

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Жители ряда Украинских городов продолжают протестовать против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Они требуют отменить плату за транспортировку газа, воды и электроэнергии.

Акции «Стоп тарифный геноцид» проходят в Одессе, Ужгороде, Черновцах, а также в Полтавской области. Одесситы собирали подписи под обращение к президенту Владимиру Зеленскому. На Полтавщине протестующие временно перекрыли трассу Киев-Харьков, сообщает издание «Общественное».

С августа 2020 года украинцы могут самостоятельно выбирать поставщика газа. Поставщики продавали газ населению от 6,99 до 10 гривен ($0,25-0,35) за кубометр. С 1 января газ на Украине подорожал. Кроме того, власти отменили льготный тариф на электроэнергию.

В стране начались акции против повышения тарифов. Правительство ввело госрегулирование цен на газ до завершения карантина или до окончания отопительного сезона, установив их на уровне 6,99 гривны за кубометр. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что зафиксированная цена позволит снизить и стоимость коммунальных услуг и она будет составлять около 40% минимальной зарплаты.

Как ранее писал NEWS.ru, украинцы поздравили в соцсетях президента Зеленского с 43-летием и попросили его снизить тарифы на оплату ЖКХ, а также цены на хлеб.