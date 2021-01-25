Украинцы попросили Зеленского в день рождения снизить цены на хлеб

https://static.news.ru/photo/e32f6f28-5ef5-11eb-9060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает 25 января 43-летие. Соотечественники поздравили его с днём рождения и попросили снизить цены на хлеб и тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Украинский лидер опубликовал в Instagram фото, на котором показал, что его день рождения начался с тренировки в спортзале. При этом он отметил, что по паспорту ему 43 года, а в душе — 30.

Подписчики пожелали ему здоровья, избежать импичмента и попросили сдержать все обещания.

Были также и негативные комментарии. Один из пользователей «поблагодарил» главу государства «за тарифы, бедность и голод».

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин Украины ввёл государственное регулирование цен на газ до завершения карантина из-за коронавируса или до окончания отопительного сезона. Цена кубометра топлива установлена на уровне 6,99 гривны. В правительстве страны считают, что это позволит снизить стоимость газа для населения в среднем до 30%, а также коммунальных услуг.