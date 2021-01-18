Кабмин Украины установил предельную цену на газ для населения

https://static.news.ru/photo/68fdf752-5995-11eb-a274-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственное регулирование цен на газ до завершения карантина из-за коронавируса или до окончания отопительного сезона вводится на Украине. Цена зафиксирована на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Решение принял Кабинет министров Украины на внеочередном заседании. В правительстве страны считают, что это позволит снизить стоимость голубого топлива для населения в среднем до 30%.

Решение позволит уменьшить платежки на газ и защитить украинцев от недобросовестных поставщиков газа. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство принимает решение, которым устанавливается граничная цена на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр голубого топлива, — цитирует ТАСС премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Он добавил, что если бы правительство не вмешалось в ценообразование газа, то с февраля стоимость голубого топлива для населения могла составить более 12 гривен (около $0,43) за кубометр. Поставщики продавали газ населению от 6,99 до 10 гривен.

Шмыгаль добавил, что зафиксированная цена позволит снизить и стоимость коммунальных услуг. Если в 2018-2019 годах она составляла до 75% минимальной оплаты труда, то теперь будет составлять примерно 40%.

С 1 января на Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране уже несколько дней идут протестные акции из-за повышения тарифов на газ.

Ранее в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагали отменить ренту и НДC на газ внутренней добычи, используемый для потребностей населения. А также использовать новый формульный расчёт стоимоcти газа для населения и промышленности исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи, списать задолженности за услуги ЖКХ для незащищённых слоёв наcеления и перейти на прямые поставки газа из РФ. Это позволило бы сделать газ дешевле на 25% писал NEWS.ru.