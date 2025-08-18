Украинцев ужаснул состав делегации Зеленского в США Дубинский: Зеленский едет со слабой делегацией ЕС на встречу с Трампом в США

Делегация Европы на встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом оказалась весьма слабой, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, состав европейской делегации уже подтвержден и включает представителей Британии, Финляндии, Франции, Германии и Италии, а также двух менеджеров — Рютте и фон дер Ляйен.

Делегация капитуляции, — кратко оценил состав переговорщиков Дубинский.

Дубинский отметил, что такая команда не внушает оптимизма. По его мнению, у Европы нет шансов на успех в противостоянии с Россией с таким составом переговорщиков.

Ранее Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Он поблагодарил главу Белого дома за приглашение. Украинский президент также отметил, что Киев подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира.

Тем временем телеканал Sky News выразил мнение, что Владимир Зеленский понимает, что может снова оказаться в политической засаде на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как утверждает источник, украинский лидер вынужден изображать добровольного участника переговоров, хотя на деле не хочет этого диалога.