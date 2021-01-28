Украинцев предложили сажать в тюрьму на пять лет за сокрытие паспорта РФ

https://static.news.ru/photo/9fca06dc-617d-11eb-b090-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» зарегистрировали в парламенте страны проект закона, предусматривающего тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет за сокрытие жителем Незалежной наличия у него паспорта РФ.

Авторы инициативы также предлагают штрафовать за нарушения срока предоставления декларации о получении или прекращении иностранного гражданства на сумму от 20 до 30 тысяч необлагаемых минимальных доходов граждан (от $12,5 тысячи до $18,1 тысячи).

Политики объясняют необходимость принятия поправки тем, что «граждане Украины, которые будут иметь возможность получения гражданства государства, которое осуществляет агрессию по отношению к Украине, могут быть в зоне риска, ведь они могут использоваться государством-агрессором для реализации своей политики, нести опасность суверенитету государства», говорится на сайте Рады.

До этого в Киеве часто поднимали вопрос двойного гражданства со всеми государствами, кроме РФ. Например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что его стране необходим «второй паспорт», чтобы жители Незалежной смогли поддерживать связь с миллионами соотечественников, покинувших родину и начавших жить в других уголках мира.

Накануне власти Украины на три года ввели санкции в отношении российских компаний, работающих в сфере авиации, за полёты в Крым, который Киев считает своей территорией. Об этом сообщил депутат Верховной рады и член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он опубликовал копию приложения, в котором значатся 13 компаний с регистрацией в РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. Украинский лидер таким образом расширил санкции против российских компаний и госучреждений. В список были включены Государственный музей «Эрмитаж» в Cанкт-Петербурге и Московcкий государcтвенный университет им. М. В. Ломоносова, сообщал NEWS.ru.