Украинцам разрешили менять отчество

https://static.news.ru/photo/c0d663f4-1dce-11eb-bb1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Украинские парламентарии приняли закон, который разрешает гражданам страны менять отчество по своему усмотрению. В поддержку закона проголосовали 259 из 450 депутатов Верховной рады.

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующее законодательство Украины позволяет гражданам по своему желанию менять имя и фамилию, но не отчество. Это противоречит конституции страны. С принятием закона нарушение прав украинцев будет устранено.

Согласно закону, право свободно менять имя фамилию и отчество возникает у граждан Украины, достигших 16-летнего возраста. Украинцы, которым исполнилось 14 лет, могут воспользоваться им с разрешения родителей или попечителей. Возникающие споры будут разрешать органы опеки и суд, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты считают небезобидным смену отчества на «матчество». По их словам, такие люди могут столкнуться с психологическими проблемами и негативным отношением со стороны родственников и других людей.