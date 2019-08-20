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Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Defence решили создать ударный беспилотный летальный аппарат нового поколения «Акинджи», который поступит на вооружении в эти страны, сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

Гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин отметил, что беспилотник разрабатывается в соответствии с требованиями вооружённых конфликтов XXI века. БПЛА оснастят сверхмощными боеприпасами, что отнесёт его к новому «тяжёлому» классу беспилотников. Новинка отличается высокоточными ударами. Кроме того, летательный аппарат сможет поднять в воздух более тонны вооружения.

Ранее концерн «Калашников» завершил заводские испытания нового ударного беспилотника-камикадзе. По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».