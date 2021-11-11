Украина проведёт на границе с Белоруссией учения по защите от мигрантов

Украина проведёт учения по защите от возможной попытки прорыва границы мигрантами со стороны Белоруссии. Мероприятия пройдут в рамках рабочей поездки главы МВД Дениса Монастырского в Волынскую область, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Как говорится в сообщении, Монастырский улетел в Волынскую область «для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы со стороны Белоруссии организованными толпами мигрантов, а также для противодействия другим гибридным угрозам».

Вместе с главой МВД в рабочую поездку также отправятся глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, глава Национальной полиции Игорь Клименко и замглавы Национальной гвардии Украины Юрий Лебедь.

По словам Монастырского, с целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами власти намерены привлечь все пять структур МВД без исключения, «как единственный кулак внутренней безопасности Украины».

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника.