На белорусско-польской границе слышны выстрелы

Очевидцы сообщают о стрельбе на белорусско-польской границе. По данным Telegram-канала Mash, стрельба ведётся со стороны Белоруссии. В то же время Госпогранкомитет РБ утверждает, что стреляют со стороны Польши. По последним данным, мигрантам не удалось прорваться через границу, они разбили палаточный лагерь и разводят костры. Кадры публикует Министерство обороны Польши. Власти оценивают количество людей у границы в три-четыре тысячи человек.

Противоречивая информация поступает с участка на польско-белорусской границе, где сегодня днём тысячи мигрантов попытались прорвать заграждение. Очевидцы утверждают , что стреляли со стороны Белоруссии.

Белорусское агентство БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет сообщает , что выстрелы звучат со стороны Польши.

Нелегалам не удалось прорваться на территорию Польши, поэтому они разбили палаточный лагерь и развели костры. Минобороны сделало снимки лагеря с беспилотника.

SÅuÅ¼bom MSWiA i Å¼oÅnierzom udaÅo siÄ zatrzymaÄ pierwszÄ masowÄ prÃ³bÄ sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obÃ³z w rejonie KuÅºnicy. SÄ caÅy czas pilnowani przez biaÅoruskie sÅuÅ¼by. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Тем временем президент Польши Анджей Дуда завершил совещание по ситуации на границе с Белоруссией. В нём приняли участие премьер страны и главы силовых ведомств.

В настоящее время у польских границ находятся три-четыре тысячи человек, в то же время на территории Белоруссии их больше 10 тысяч — готовых пересечь польскую границу, — заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер после совещания.

Он также опубликовал новое видео попытки прорыва границы, снятое с беспилотника. Видно, как беженцы с помощью стволов деревьев и палок пытаются разрушить защитные ограждения. По словам представителя правительства, зафиксированы также прямые нападения на польских офицеров пограничной службы, полиции и солдат.

Sytuacja na granicy polsko-biaÅoruskiej. Mamy do czynienia ze zorganizowanym niszczeniem umocnieÅ granicznych. Dochodzi rÃ³wnieÅ¼ do bezpoÅrednich atakÃ³w na polskich funkcjonariuszy StraÅ¼y Granicznej, Policji oraz Å¼oÅnierzy.



wideo cz.1 pic.twitter.com/ueSs212tmp — Piotr MÃ¼ller (@PiotrMuller) November 8, 2021

Польша мобилизовала два батальона лёгкой пехоты — солдаты территориальной обороны близ места миграционного кризиса были вызваны в свои подразделения по тревоге.

8 ноября многочисленная группа нелегалов двинулась в сторону польско-белорусской границы. Они бросали в солдат камни, бутылки и палки, силовики в ответ применяли перцовый спрей. Позднее беженцы, не доходя до белорусского КПП на границе с Польшей, свернули в лес.

Власти Польши обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае, когда президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.