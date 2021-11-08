На белорусско-польской границе слышны выстрелы

Очевидцы сообщают о стрельбе на белорусско-польской границе. По данным Telegram-канала Mash, стрельба ведётся со стороны Белоруссии. В то же время Госпогранкомитет РБ утверждает, что стреляют со стороны Польши. По последним данным, мигрантам не удалось прорваться через границу, они разбили палаточный лагерь и разводят костры. Кадры публикует Министерство обороны Польши. Власти оценивают количество людей у границы в три-четыре тысячи человек.
Противоречивая информация поступает с участка на польско-белорусской границе, где сегодня днём тысячи мигрантов попытались прорвать заграждение. Очевидцы утверждают, что стреляли со стороны Белоруссии.
Белорусское агентство БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет сообщает, что выстрелы звучат со стороны Польши.
Нелегалам не удалось прорваться на территорию Польши, поэтому они разбили палаточный лагерь и развели костры. Минобороны сделало снимки лагеря с беспилотника.
SÅuÅ¼bom MSWiA i Å¼oÅnierzom udaÅo siÄ zatrzymaÄ pierwszÄ masowÄ prÃ³bÄ sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obÃ³z w rejonie KuÅºnicy. SÄ caÅy czas pilnowani przez biaÅoruskie sÅuÅ¼by. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC
Тем временем президент Польши Анджей Дуда завершил совещание по ситуации на границе с Белоруссией. В нём приняли участие премьер страны и главы силовых ведомств.
В настоящее время у польских границ находятся три-четыре тысячи человек, в то же время на территории Белоруссии их больше 10 тысяч — готовых пересечь польскую границу, — заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер после совещания.
Он также опубликовал новое видео попытки прорыва границы, снятое с беспилотника. Видно, как беженцы с помощью стволов деревьев и палок пытаются разрушить защитные ограждения. По словам представителя правительства, зафиксированы также прямые нападения на польских офицеров пограничной службы, полиции и солдат.
Sytuacja na granicy polsko-biaÅoruskiej. Mamy do czynienia ze zorganizowanym niszczeniem umocnieÅ granicznych. Dochodzi rÃ³wnieÅ¼ do bezpoÅrednich atakÃ³w na polskich funkcjonariuszy StraÅ¼y Granicznej, Policji oraz Å¼oÅnierzy.
Польша мобилизовала два батальона лёгкой пехоты — солдаты территориальной обороны близ места миграционного кризиса были вызваны в свои подразделения по тревоге.
8 ноября многочисленная группа нелегалов двинулась в сторону польско-белорусской границы. Они бросали в солдат камни, бутылки и палки, силовики в ответ применяли перцовый спрей. Позднее беженцы, не доходя до белорусского КПП на границе с Польшей, свернули в лес.
Власти Польши обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае, когда президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.