Украина предупредила об особом «унижении» для Германии

Новые поставки оружия из Великобритании на Украину в обход Германии станут «унижением» для Берлина. Такое мнение высказал в материале для издания «Главред» руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Он напомнил об инциденте с британским самолётом, не ставшим пересекать воздушное пространство Германии и предположил, что подобная традиция продолжится.

Ранее Великобритания направила на Украину лёгкие противотанковые средства. По словам министра обороны страны Бена Уоллеса, это вооружение является оборонными средствами и не представляет угрозы для России.

По словам Романенко, произошедший при этом облёт самолётов ВВС Великобритании неба над ФРГ не является случайным. Власти Украины заранее разработали маршрут для получения вооружений, договорившись использоваться для этого воздушное пространство Швеции, Дании и Польши.

Если будут новые поставки из Британии, и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина, — считает Романенко.

По мнению политолога, немцы не запрещали англичанам пересекать свою воздушную территорию. Британия сделала облет намеренно.

Им и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят всё необходимое, — отметил Романенко.

Ранее сообщалось, что Германия заблокировала процедуру передачи артиллерийского оружия из Эстонии на Украину. Берлин принял такое решение, поскольку речь шла об оружии немецкого производства. По словам представителя правительства Германии, прямые поставки немецкого оружия, равно как и их экспорт через третьи страны, возможен только при получении специального разрешения.