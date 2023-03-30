Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью Глава Минэнерго Галущенко: мировые компании должны поделиться с Украиной сверхприбылью

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Крупнейшие мировые сырьевые компании должны поделиться с Украиной своими сверхприбылями, полученными из-за СВО, заявил в интервью Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко. По его словам, сумма оценивается в $200 млрд.

Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов. <...> Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор, — сказал Галущенко.

Министр также призвал Запад «закрыть лазейки» в санкциях относительно российских энергоносителей. Он заявил, что Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы страны ЕС могли избавиться от зависимости от России.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что глобализация мировой экономики стала причиной несправедливого распределения благ между государствами и их жителями. В то же время она отметила, что 2023-й будет очередным сложным годом для глобальной экономики. По ее словам, финансовый сектор уже некоторое время находится в турбулентной среде и испытывает «шок за шоком».