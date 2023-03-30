Глава МВФ назвала причину несправедливого распределения благ в мире Глава МВФ призвала признать несправедливое распределение благ в мире из-за глобализации экономики

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Глобализация мировой экономики стала причиной несправедливого распределения благ между государствами и их жителями, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Боаоском Азиатском форуме в Китае, передает РИА Новости. Она призвала признать этот факт.

Мы должны признать, что блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми, — сказала Георгиева.

Она также призвала сделать более диверсифицированными и защищенными цепочки поставок.

В то же время Георгиева отметила, что 2023-й будет очередным сложным годом для глобальной экономики. По ее словам, финансовый сектор уже некоторое время находится в турбулентной среде и испытывает «шок за шоком».

Глава МВФ добавила, что последствия российско-украинского конфликта, а также ужесточение монетарных политик в мире оказывают влияние на темпы глобального роста ВВП. По словам Георгиевой, он прогнозируется на уровне менее 3% в 2023 году.