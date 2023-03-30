В МВФ спрогнозировали сложности для мировой экономики в 2023 году Глава МВФ ожидает «очередной сложный год» для мировой экономики

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Кристалина Георгиева

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что, по прогнозам МВФ, 2023 год окажется снова сложным для мировой экономики. При этом глобальная экономика и так пребывает в турбулентной среде, подчеркнула она в ходе выступления на Боаоском Азиатском форуме в Китае, сообщает РИА Новости.

Глобальная экономика уже некоторое время находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком. Мы ожидаем, что 2023-й будет очередным сложным годом, — сказала Георгиева.

Глава МВФ считает, что на темпы глобального роста ВВП по-прежнему влияют последствия украинского конфликта, а также ужесточение монетарных политик в мире. При этом в 2023 году рост ВВП ожидается на уровне менее 3%, уточнила она.

Азиатский экономический форум, неформально называемый «восточным Давосом», открылся 29 марта в Боао на китайском острове Хайнань.

Ранее Кристалина Георгиева заявила, что на фоне увеличения процентных ставок центральными банками, предпринимающими попытки бороться с инфляцией, выросли риски для финансовой стабильности. По мнению главы МВФ, все это может привести к расколу мира на соперничающие блоки, от чего все станут «беднее и менее защищенными».