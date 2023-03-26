Глава МВФ предупредила об усилении рисков для финансовой стабильности Глава МВФ предупредила об усилении рисков для финансовой стабильности из-за повышения ставок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне увеличения процентных ставок центральными банками, предпринимающими попытки бороться с инфляцией, выросли риски для финансовой стабильности, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Форуме развития Китая в Пекине, ее слова приводятся на сайте организации. Кроме того, экономист указала на высокую неопределенность в мире и угрозу геоэкономической фрагментации. По мнению главы МВФ, все это может привести к расколу мира на соперничающие блоки, от чего все станут «беднее и менее защищенными».

Неопределенность исключительно высока, в том числе из-за рисков геоэкономической фрагментации, которая может означать раскол мира на соперничающие экономические блоки — «опасное разделение», которое сделает всех беднее и менее защищенными. В совокупности эти факторы означают, что перспективы мировой экономики в среднесрочной перспективе, вероятно, останутся слабыми,— сказала Георгиева.

Глава МВФ добавила, что предпринятые после недавних событий в банковском секторе меры ослабили напряжение, однако уровень неопределенности остался высоким. По ее словам, сложившаяся ситуация указывает на необходимость оставаться бдительными.

Георгиева отметила, что в будущем на долю Китая будет приходится около трети мирового роста, что обеспечит подъем глобальной экономики. Глава МВФ дала рекомендацию Пекину повысить производительность и изменить баланс экономики «в сторону сокращения инвестиций и перехода к более ориентированному на потребление росту, который будет более продолжительным, менее зависимым от долга, а также поможет решить климатические проблемы». Георгиева отметила, что благодаря подобным шагам реальный ВВП КНР может вырасти на 2,5% к 2027 году и примерно на 18% к 2037 году.

Ранее для оказания финансовой поддержки Украине совет директоров МВФ утвердил новые правила кредитования для стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью. Речь идет о ситуациях, которые связаны с «экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля властей».