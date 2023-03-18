МВФ изменил правила кредитования ради Украины

Фото: Ting Shen / XinHua / Global Look Press

Для оказания финансовой поддержки Украине совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования для стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью, сообщается на официальной странице организации. Речь идет о ситуациях, которые связаны с «экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля властей». Таким образом МВФ сможет предоставить Киеву кредит на сумму в $15 миллиардов.

Международный валютный фонд утвердил изменения в своих правилах кредитования, что позволит ему помогать странам, столкнувшимся с исключительно высокой неопределенностью. Это откроет путь для поддержки Украины на сумму около 15 млрд долларов, — сказано на сайте МВФ.

При этом в тексте пресс-релиза сообщается, что окончательное решение об оказании помощи той или иной стране, которая подпадает под критерии новых правил, будет принимать совет директоров организации.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов Social Science Research Network сообщила, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank (SVB). Отмечается, что это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также наличие большого числа незастрахованных депозитов. По данным издания, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.