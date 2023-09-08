Украина потребовала от КНР объяснить ситуацию с китайскими «гастролерами» Украина потребовала от КНР объяснить визит китайских блогеров в ДНР

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Министерство иностранных дел Украины ждет от КНР объяснений в связи с визитом в Мариуполь группы китайских блогеров и оперной певицы Ван-Фай, написал представитель ведомства Олег Николенко в своем аккаунте Facebook (деятельность запрещена в РФ). По его словам, МИД инициирует запрет на въезд в страну для этих «гастролеров».

Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех этих китайских «гастролеров», — заявил Николенко.

О визите китайских блогеров и оперной певицы в ДНР ранее сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Он также отметил, что Ван-Фай исполнила песню «Катюша» в драмтеатре Мариуполя, ранее взорванном украинскими подразделениями.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, в ходе переговоров планируется обсудить развитие гуманитарных контактов. Президент отметил, что Си Цзиньпин является другом РФ. Он делает очень много для развития российско-китайских отношений, подчеркнул Путин.