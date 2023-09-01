Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин сообщил в ходе открытого урока «Разговор о важном», что в скором времени проведет встречу с коллегой из Китая Си Цзиньпином. На встрече будет обсуждаться развитие гуманитарных контактов.

Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем КНР. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений. В самых разных областях, — сказал президент.

Ранее о перспективе встречи Путина и Си говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. Помощника президента Юрий Ушаков подтверждал, что на октябрь запланирована встреча двух глав государств в Китае. Предполагается, что российский президент в том числе примет участие в форуме инвестиционной программы «Один пояс — один путь».

Также сообщалось, что председатель КНР может отказаться от поездки на саммит G20 и отправить вместо себя премьера Госсовета Ли Цяна. Ожидалось, что на площадках саммита он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, который уже подтвердил свое участие.