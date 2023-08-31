Си Цзиньпин может отказаться от поездки на саммит G20 в Индии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин может отказаться от поездки на саммит G20 и отправить вместо себя премьера Госсовета Ли Цяна, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Причины возможного отказа главы государства от поездки остаются неизвестными. Ожидалось, что на площадках саммита он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, который уже подтвердил свое участие. В министерствах иностранных дел Китая и Индии пока не подтвердили эту информацию.

В Китае два иностранных дипломата и правительственный чиновник из другой страны G20 заявили, что Си, скорее всего, не поедет на саммит, — говорится в сообщении.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели в период с 9 по 10 сентября. Президент России Владимир Путин не будет принимать участия в мероприятиях. Вместо него главой российской делегации станет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Отмечается, что, помимо членов «Большой двадцатки», приглашения на саммит также получили некоторые другие государства, в том числе Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия и Объединенные Арабские Эмираты.

Участие в саммите также примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным турецких СМИ, глава государства может передать странам G20 условия и намерения Владимира Путина по прекращению конфликта на территории Украины.