Украина похвасталась ракетой, из-за которой «психует Россия»

https://static.news.ru/photo/5c8dcad2-86be-11eb-913d-96000091f725_660.jpg Фото: Автор: Администрация Президента Украины

Украинский полковник запаса Олег Жданов заявил, что противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, из-за которого «психует Россия». Об этом военный эксперт заявил в интервью журналу «Главред».

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что национальные ВМС получили опытные образцы мобильного ракетного комплекса, из которых планируется сформировать три дивизиона и разместить в южных областях страны.

Как утверждает Олег Жданов, в настоящее время противодействия этой ракете нет.

На вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединённые Штаты. Ракета летит над водой на высоте 3–300 метров, то есть её никто не видит, она практически бесшумная, у неё дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность её попадания довольно высока, до нескольких метров, — рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что Россия, узнав о поступлении в ВМС Украины комплексов «Нептун», «уже психует».

По словам Жданова, комплексы разместят, предположительно, вдоль побережья Чёрного и Азовского морей, что даст Киеву возможность полностью контролировать надводное пространство почти на 300 километров.

Согласно техническим характеристикам, крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» имеет вес 870 килограммов и способна нести боеголовку весом 150 килограммов. Дальность пуска данной ракеты — до 280 километров, скорость — порядка 900 километров в час. Ракета может лететь над водой на высоте от 3 до 10 метров. Комплекс способен одновременно запустить до 24 ракет.

В свою очередь, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что «Нептун» является версией советских Х-35. Она является дозвуковой и легко сбиваемой. Подобное вооружение есть у РФ, при этом дальность полёта российских ракет превосходит украинские более чем в два раза.

Впрочем, Сивков признал, что украинские ракеты следует признать как потенциальную опасность, но Россия способна ей противостоять.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны Украины хочет заменить устаревшие советские автомобили УАЗ, которые до сих пор массово служат вооружённым силам страны, однако пока альтернативы просто нет.