Украина отказалась возобновлять импорт электричества из РФ и Белоруссии

Украина не станет возобновлять импорт электричества из РФ и Белоруссии, срок запрета на который заканчивается 1 ноября. Об этом сообщает Министество энергетики страны.

Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта электричества из России и Белоруссии не рассматриваются, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что обращались в Национальную комиссию Украины (НКРЭКУ), которая занимается государственным регулированием в отрасли энергетики и коммунальных услуг, с предложением запретить импорт электроэнергии из двух стран. В результате в настоящее время вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня.

По данным Минэнерго, в августе темпы пополнения запасов угля выросли в два раза для стабильного прохождения отопительного сезона. В ведомстве уверяют, что производители электроэнергии имеют достаточное количество финансовых средств для закупки угля, в том числе импортного.

12 октября украинское издание «Экономическая правда» написало о том, что страна намерена начать импорт электроэнергии из Белоруссии — это позволит решить энергетический кризис, начавшийся на Украине в конце сентября — начале октября. Осведомлённый источник издания сообщил, что страна планирует задействовать не менее 50% линий электропередач, соединяющих две страны, мощностью 900 МВт. Кроме того, собеседник издания утверждает, что Украина в настоящее время не в состоянии удовлетворить все свои потребности в электроэнергии за счёт внутренней генерации в связи с провалом программы по накоплению угля.

В случае если Белоруссия откажется поставлять топливо по политическим причинам, Украине с большой долей вероятности придётся вводить искусственные ограничения внутреннего потребления, сообщил собеседник издания.

Поставки электроэнергии из России были возобновлены на Украине осенью 2019 года после четырёхлетнего перерыва. Однако уже в апреле 2020-го подобный импорт в стране был запрещён. 29 сентября 2021 года НКРЭКУ продлил запрет до 1 ноября.

Ранее инженер-электрик посчитал, что электросети Украины не пустят страну в ЕС. По мнению кандидата технических наук Александра Власова, очередной саммит Евросоюз — Украина не приблизит Украину к вступлению в ЕС и в НАТО. Сама встреча нужна, чтобы имитировать бурную деятельность.