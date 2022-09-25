Украина может начать призывать в армию студентов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил, что всех украинских студентов могут призвать в армию. Об этом он заявил в эфире на YouTube-канале «Фейгин Live» (юрист Марк Фейгин признан в РФ иноагентом).

Арестович заявил, что если в России «мобилизуют миллион», то украинской армии понадобятся все. По его словам, пока студентов никто не трогает и они освобождены от призыва. Но вполне может случиться, что мобилизовать могут всех или «очень многих».

Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде? — заявил советник.

В России ситуация со студентами выглядит совершенно противоположной. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно впервые на этом уровне образования. Студенты-заочники могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить проведение частичной мобилизации в соответствии с критериями, которые объявило Минобороны. Она отметила, что все чаще появляется и обсуждается россиянами информация о призыве граждан, не подпадающих под правила отбора.