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Разведение подразделений в Донбассе в районе населённого пункта Золотое с 7 октября перенесено на 9-е число. Об этом сообщили в командовании Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Силовики уверяют, что делают всё возможное для безопасности населения. Сейчас командование ВСУ и ООС (операции объединённых сил. — News.ru) пытается успокоить людей и донести, что ничего не угрожает жителям, которые...