Процесс обмена пленными между Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной отодвинулся на несколько шагов назад, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По её словам, Киев в одностороннем порядке поменял условия соглашения, верифицировав список людей, подлежащих передаче.
Морозова подчеркнула, что Донецк не признаёт действий украинской стороны. Она отметила, что на военнопленных оказывается психологическое давление.
Кроме того, по словам омбудсмена, Киев не предоставил никаких гарантий доведения алгоритма правовой очистки до конца, передаёт «
Как ранее писал News.ru, в Кремле считают, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «всех на всех» должен быть конечной целью. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, всё это зависит от готовности двух сторон.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен