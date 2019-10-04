https://static.news.ru/photo/afe87248-e68f-11e9-9bad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Starostenko/Xinhua/Global Look Press

В Кремле считают, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «всех на всех» должен быть конечной целью.

С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех», это должно быть окончательной целью, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о возможности проведения нового обмена.

Как подчеркнул представитель Кремля, всё это зависит от готовности двух сторон.

Определённая работа в этом контексте продолжается, — добавил он.

4 октября глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал очередной масштабный обмен заключёнными по формуле «всех на всех». Его планируется произвести уже на следующей неделе.

Предыдущий обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов, а также глава украинского бюро РИА Новости Кирилл Вышинский.

После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах, писал News.ru.